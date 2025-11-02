Пушков заявил об отсутствии разницы между риторикой Залужного и Зеленского

8 октября портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщал, что Залужный предложил своим союзникам места в парламентском списке на будущих выборах. Одновременно с тем издание писало, что посол Украины в Великобритании еще не принял окончательного решения баллотироваться на пост президента. В тот же день Залужный опроверг эту информацию.