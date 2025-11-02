Пушков заявил об отсутствии разницы между риторикой Залужного и Зеленского
Между нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ), а сейчас послом в Великобритании Валерием Залужным разницы нет, поскольку у них одна риторика. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Залужный начал поднимать вопросы, которые раньше были прерогативой Зеленского. В качестве примера сенатор указал на такие темы, как «российская угроза» в Европе, европейская безопасность, защита демократического Запада и т. д.
«Залужный явно пытается подать себя как политика иного типа, чем Зеленский, однако ничего нового по сравнению с ним он не говорит – разве что другими словами», – написал он.
8 октября портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщал, что Залужный предложил своим союзникам места в парламентском списке на будущих выборах. Одновременно с тем издание писало, что посол Украины в Великобритании еще не принял окончательного решения баллотироваться на пост президента. В тот же день Залужный опроверг эту информацию.