Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Белоруссии заявили о причастности жителей Литвы к запуску зондов с сигаретами

Ведомости

Все задержанные в Белоруссии метеозонды имели на борту сим-карты литовских мобильных операторов связи, что говорит о причастности жителей этой страны к их запуску. Об этом заявил начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко, передает СТВ.

По его словам, на шарах также были GPS-трекеры и другое специальное оборудование для сбора данных.

«Во всех из них были сим-карты литовских мобильных операторов связи. Что еще раз указывает на то, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза», – сказал Борейко.

Лукашенко «послал» США в ответ на требование извиниться перед Литвой за зонды

Политика / Международные новости

Он пояснил, что речь идет о людях, которым выгодно получать контрабандные товары из Белоруссии для последующей реализации в странах ЕС.

Литовское правительство до этого объявило о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления, объясняя это нарушениями воздушного пространства метеозондами с контрабандой, в частности, сигарет.

24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Причиной такого шага там назвали инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь