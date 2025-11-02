В Белоруссии заявили о причастности жителей Литвы к запуску зондов с сигаретами
Все задержанные в Белоруссии метеозонды имели на борту сим-карты литовских мобильных операторов связи, что говорит о причастности жителей этой страны к их запуску. Об этом заявил начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко, передает СТВ.
По его словам, на шарах также были GPS-трекеры и другое специальное оборудование для сбора данных.
«Во всех из них были сим-карты литовских мобильных операторов связи. Что еще раз указывает на то, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза», – сказал Борейко.
Он пояснил, что речь идет о людях, которым выгодно получать контрабандные товары из Белоруссии для последующей реализации в странах ЕС.
Литовское правительство до этого объявило о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления, объясняя это нарушениями воздушного пространства метеозондами с контрабандой, в частности, сигарет.
24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Причиной такого шага там назвали инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.