Лукашенко «послал» США в ответ на требование извиниться перед Литвой за зонды

Лукашенко заявил, что Белоруссия не причастна к запуску метеозондов. По его словам, ситуация связана с контрабандой сигарет, которой занимались граждане Литвы. Он утверждает, что жители соседней страны пытались заработать на перепродаже табачной продукции: сигареты легально покупались в Белоруссии, затем передавались литовцам, которые переправляли их через границу с помощью воздушных шаров. Президент отметил, что разница в ценах на табак между Белоруссией и ЕС сделала такие операции выгодными.