Лукашенко «послал» США в ответ на требование извиниться перед Литвой за зонды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что отверг требование США принести извинения Литве за инцидент с метеозондами. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию на границе.
«Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой», – сообщил белорусский президент (цитата по «БелТА»).
Он отметил, что в ответ «послал» представителей США и подчеркнул, что Минск готов приносить извинения только при наличии реальной вины. А в этой ситуации, по его словам, Белоруссия ответственности за произошедшее не несет.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не причастна к запуску метеозондов. По его словам, ситуация связана с контрабандой сигарет, которой занимались граждане Литвы. Он утверждает, что жители соседней страны пытались заработать на перепродаже табачной продукции: сигареты легально покупались в Белоруссии, затем передавались литовцам, которые переправляли их через границу с помощью воздушных шаров. Президент отметил, что разница в ценах на табак между Белоруссией и ЕС сделала такие операции выгодными.
Литовское правительство до этого объявило о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления, объясняя это нарушениями воздушного пространства метеозондами с контрабандой. Президент Литвы Гитанас Науседа 28 октября называл правильным шагом закрытие КПП с Белоруссией. А вот Лукашенко пояснял, что решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией является политически мотивированным и надуманным.