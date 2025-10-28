Президент Литвы назвал правильным шагом закрытие КПП с Белоруссией

«Это очевидный индикатор того, что стало больно. Хотелось бы, чтобы болело сильнее», – прокомментировал литовский лидер реакцию коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие КПП. Он не уточнил, о каких именно заявлениях президента идет речь.