Главная / Политика /

Президент Литвы назвал правильным шагом закрытие КПП с Белоруссией

Ведомости

Решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) между Литвой и Белоруссией было правильным, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Это очевидный индикатор того, что стало больно. Хотелось бы, чтобы болело сильнее», – прокомментировал литовский лидер реакцию коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие КПП. Он не уточнил, о каких именно заявлениях президента идет речь.

28 октября Лукашенко подчеркнул, что решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией является политически мотивированным и надуманным. «Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – сказал он.

24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Причиной такого шага там назвали инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.