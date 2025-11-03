Мишустин прибыл в Китай для участия во встрече глав правительств России и КНР
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в аэропорт Ханчжоу в рамках официального визита в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости».
У трапа его встретили китайская делегация, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие представители властей.
В Ханчжоу пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, на которой стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. После этого Мишустин посетит Пекин.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что премьер-министр будет принят председателем КНР Си Цзиньпином.