Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин прибыл в Китай для участия во встрече глав правительств России и КНР

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в аэропорт Ханчжоу в рамках официального визита в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости».

У трапа его встретили китайская делегация, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие представители властей.

В Ханчжоу пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, на которой стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. После этого Мишустин посетит Пекин.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что премьер-министр будет принят председателем КНР Си Цзиньпином.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь