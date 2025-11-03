Газета
Политика

Трамп заявил, что США не планируют отправлять Украине ракеты Tomahawk

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает CNN.

«Нет, на самом деле нет», – ответил он на вопрос о возможных поставках. Трамп добавил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело».

Американский лидер также подчеркнул, что не участвует в обсуждении возможного изъятия замороженных российских активов.

В конце октября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, но окончательное решение оставалось за президентом. По данным телеканала, в Белом доме рассчитывали, что одобрение станет жестом поддержки Киева, однако Трамп решил отложить вопрос.

21 октября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Киев не должен рассчитывать на получение дальнобойных ракет в ближайшее время, выразив надежду на завершение конфликта без их применения.

