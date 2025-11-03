Медведев связал рост трат Запада на Украину с увеличением территории России
Чем больше западные страны потратят на поддержку Украины, тем «страшнее будет конец истории для режима» и больше будет территория России, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию. Причем все случится, как у США в Афганистане. Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также сообщил, что Запад с 2022 г. потратил на поддержку Украины 500 млрд евро. По его мнению, это много «даже с учетом дикого воровства» и на эти деньги можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину».
С другой стороны, напомнил политик, США выделили на Афганистан $2,3 трлн, а в итоге власть вернулась к талибам. В этой связи, считает Медведев, чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку Киева, тем «страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов».
Медведев ранее заявил, что если американский президент Дональд Трамп примет решение о поставках Киеву Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для самого Трампа. Затем он писал, что президент США на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским «удачно поиграл в «Томагавки». Но военные поставки Киеву продолжатся, России надо готовиться к этому, предупредил зампред Совбеза.