Медведев связал рост трат Запада на Украину с увеличением территории России

Медведев ранее заявил, что если американский президент Дональд Трамп примет решение о поставках Киеву Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для самого Трампа. Затем он писал, что президент США на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским «удачно поиграл в «Томагавки». Но военные поставки Киеву продолжатся, России надо готовиться к этому, предупредил зампред Совбеза.