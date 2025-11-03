Великобритания поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow

В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall удвоит мощность завода по производству 155-мм снарядов, который строится на Украине.



Компания поставляет Украине самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы. От BAE Systems или дочерних производств Киеву осуществлялись поставки танков, САУ, гаубиц, автопушек, бронемашин, ПЗРК, ПТРК, пулеметов и ракет Storm Shadow. Thales продавала БПЛА Spy Arrow, ЗРК, ПТРК, ПЗРК, БТР, радары и управляемые ракеты, Kongsberg Gruppen – ЗРК NASAMS, гранатометы, винтовки, Saab – ракеты большой дальности, управляемые авиабомбы, ПТРК, гранатометы, радары, Leonardo – гаубицы, БМП, ЗРК и ПЗРК.