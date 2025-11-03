Великобритания поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow
Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, поставка неустановленного количества ракет была осуществлена в рамках подготовки к зимнему периоду. Источники Bloomberg отметили, что решение о поставках было принято на фоне отказа президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk.
Правительство Великобритании не раскрывает деталей своих военных поставок, включая количество переданных Украине ракет.
В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall удвоит мощность завода по производству 155-мм снарядов, который строится на Украине.
Компания поставляет Украине самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы. От BAE Systems или дочерних производств Киеву осуществлялись поставки танков, САУ, гаубиц, автопушек, бронемашин, ПЗРК, ПТРК, пулеметов и ракет Storm Shadow. Thales продавала БПЛА Spy Arrow, ЗРК, ПТРК, ПЗРК, БТР, радары и управляемые ракеты, Kongsberg Gruppen – ЗРК NASAMS, гранатометы, винтовки, Saab – ракеты большой дальности, управляемые авиабомбы, ПТРК, гранатометы, радары, Leonardo – гаубицы, БМП, ЗРК и ПЗРК.