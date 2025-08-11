Ожидается, что строительство завода Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет завершено в 2026 г. 29 октября 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что военный завод немецкого концерна на Украине является целью для Вооруженных сил России, как и любое другое оборонное предприятие в стране.