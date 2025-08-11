Rheinmetall удвоит мощность завода по производству снарядов на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall удвоит мощность завода по производству 155-мм снарядов, который строится на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер, передает RT.
Изначально планировалось выпускать 150 000 боеприпасов в год, теперь показатель вырастет до 300 000 снарядов.
Ожидается, что строительство завода Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет завершено в 2026 г. 29 октября 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что военный завод немецкого концерна на Украине является целью для Вооруженных сил России, как и любое другое оборонное предприятие в стране.
21 июля 2025 г. «Ведомости» писали, что Rheinmetall является главным европейским бенефициаром российско-украинского конфликта. С декабря 2022 г. концерн вырос в стоимости в 24 раза.
Компания поставляет Украине самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы. От BAE Systems или дочерних производств Киеву осуществлялись поставки танков, САУ, гаубиц, автопушек, бронемашин, ПЗРК, ПТРК, пулеметов и ракет Storm Shadow, Thales продавала БПЛА Spy Arrow, ЗРК, ПТРК, ПЗРК, БТР, радары и управляемые ракеты, Kongsberg Gruppen – ЗРК NASAMS, гранатометы, винтовки, Saab – ракеты большой дальности, управляемые авиабомбы, ПТРК, гранатометы, радары, Leonardo – гаубицы, БМП, ЗРК и ПЗРК.