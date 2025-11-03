Путин вручит в Кремле госнаграды за вклад в укрепление единства нации
Президент России Владимир Путин в День народного единства вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Запланировано участие главы государства и в других мероприятиях, сообщает Telegram-канал Кремля.
Награждение состоится 4 ноября в Екатерининском зале Кремля. Президент вручит госнаграды представителям общественных и религиозных организаций, деловой элиты. Также в числе награждаемых – иностранные деятели культуры, рассказали в Кремле.
В этот же день Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который расположен напротив собора Василия Блаженного на Красной площади.
В праздничный день президент также посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж». Там он ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», говорится в сообщении.