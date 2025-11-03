Путин вручит в Кремле госнаграды за вклад в укрепление единства нации

В праздничный день президент также посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж». Там он ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», говорится в сообщении.