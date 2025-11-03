Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин вручит в Кремле госнаграды за вклад в укрепление единства нации

Ведомости

Президент России Владимир Путин в День народного единства вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Запланировано участие главы государства и в других мероприятиях, сообщает Telegram-канал Кремля.

Награждение состоится 4 ноября в Екатерининском зале Кремля. Президент вручит госнаграды представителям общественных и религиозных организаций, деловой элиты. Также в числе награждаемых – иностранные деятели культуры, рассказали в Кремле. 

В этот же день Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который расположен напротив собора Василия Блаженного на Красной площади.

В праздничный день президент также посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж». Там он ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», говорится в сообщении.

Читайте также:Как парламентские партии отметят День народного единства
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте