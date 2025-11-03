Министр обороны Бельгии отрекся от угрозы стереть Москву с карты мира
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова о последствиях возможного удара России по Брюсселю «грубо перефразировали», и он не угрожал стереть Москву с карты мира. Об этом глава ведомства рассказал в интервью радиостанции La Première.
Франкен ранее дал интервью журналу Humo, где заявил, что если «[президент РФ Владимир] Путин сбросит бомбу на Брюссель, мы сотрем Москву с карты». Министр заявил после этого, что его слова перефразировали «в грубой, неточной и несправедливой форме». Он пояснил, что его слова были ответом на вопрос, направит ли Москва ядерное оружие на Брюссель.
«Я сказал «нет», потому что он знает, что если он это сделает, мы направим оружие на Москву. Это основополагающий принцип НАТО на протяжении 76 лет», – сказал Франкен.
28 октября посольство России в Бельгии раскритиковало высказывания Франкена, назвав их ненормальными и оторванными от реальности. В дипмиссии отметили, что подобные заявления отражают «милитаристский угар» части европейских политиков. По словам российских дипломатов, именно такие высказывания, а не действия России, представляют угрозу для будущего континента.
Позднее Франкен также заявил в соцсетях, что его слова о готовности «стереть Москву с карты мира» следует понимать в контексте оборонительной доктрины НАТО.