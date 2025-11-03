Министр обороны Бельгии отрекся от угрозы стереть Москву с карты мира

Франкен ранее дал интервью журналу Humo, где заявил, что если «[президент РФ Владимир] Путин сбросит бомбу на Брюссель, мы сотрем Москву с карты». Министр заявил после этого, что его слова перефразировали «в грубой, неточной и несправедливой форме». Он пояснил, что его слова были ответом на вопрос, направит ли Москва ядерное оружие на Брюссель.