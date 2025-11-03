Газета
Трамп допустил возможность военной операции в Нигерии из-за убийства христиан

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения военной силы США против Нигерии в ответ на массовые убийства христиан. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не исключил ни наземной операции, ни нанесения авиаударов. «Может быть. Я имею в виду, есть и другие варианты. Я многое предполагаю», – сказал он, добавив, что, по его словам, в Нигерии «убивают рекордное количество христиан».

«Мы не позволим этому случиться», – заявил президент. Он отметил, что США готовы предпринять шаги для «остановки массовых убийств».

Заявление последовало на следующий день после того, как администрация Трампа вновь включила Нигерию в список стран, «вызывающих особую озабоченность» в связи с нарушениями свободы вероисповедания. В документе также упоминаются Китай, Мьянма, Северная Корея, Россия и Пакистан.

2 ноября стало известно, что министерство войны США готовится к «действиям» против террористов в Нигерии после приказа Трампа.

