Трамп допустил возможность военной операции в Нигерии из-за убийства христиан
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения военной силы США против Нигерии в ответ на массовые убийства христиан. Об этом сообщает Reuters.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не исключил ни наземной операции, ни нанесения авиаударов. «Может быть. Я имею в виду, есть и другие варианты. Я многое предполагаю», – сказал он, добавив, что, по его словам, в Нигерии «убивают рекордное количество христиан».
«Мы не позволим этому случиться», – заявил президент. Он отметил, что США готовы предпринять шаги для «остановки массовых убийств».
Заявление последовало на следующий день после того, как администрация Трампа вновь включила Нигерию в список стран, «вызывающих особую озабоченность» в связи с нарушениями свободы вероисповедания. В документе также упоминаются Китай, Мьянма, Северная Корея, Россия и Пакистан.
2 ноября стало известно, что министерство войны США готовится к «действиям» против террористов в Нигерии после приказа Трампа.