Главная / Политика /

Министр обороны Италии анонсировал 12-й пакет помощи Украине

Ведомости

Италия продолжает помогать Украине, будет разработан новый, 12-й пакет военной поддержки, сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Его слова приводит газета Il Sole 24 ore.

«Что касается Украины, наша линия не меняется <...> Вероятно, да, мы разработаем новый пакет, который я вскоре представлю, как и другие пакеты. Это 12-й пакет помощи Киеву», – сказал он во время презентации оборонного календаря в Риме. 

Министр также прокомментировал поставку Германией комплексов Patriot. По его данным, у ФРГ «они есть и она может их отправить», Италия же поставила «все, что у нас было», не ослабляя при этом собственную оборону. 

О том, что Рим разрабатывает 12-й пакет военной помощи для Киева, в конце октября сообщало Bloomberg. По данным источников агентства, в пакет войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны, а утвердить его могут уже к концу года. 

С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. правительство Джорджи Мелони уже направило Киеву 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 млрд до 3 млрд евро. Италия также передала Украине две батареи ракетных комплексов SAMP/T. Детали поставок не раскрываются – информация засекречена в соответствии с итальянскими законами о государственной тайне.

