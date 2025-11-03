Microsoft инвестирует $7,9 млрд в технологическую инфраструктуру ОАЭ
Эти средства будут направлены на развитие центров обработки данных, облачных вычислений и расширение штата сотрудников, что усилит позиции страны как глобального технологического хаба.
Президент Microsoft Брэд Смит объявил о планах почти утроить количество передовых чипов Nvidia, задействованных в рамках проектов в ОАЭ. Это стало возможным после получения компанией в сентябре лицензии правительства США на поставку этих критически важных компонентов, ранее ограниченных к экспорту.
Более $5,5 млрд из общей суммы будет направлено на капитальные расходы для облачной и ИИ-инфраструктуры в период с начала 2026 по 2029 г. Дополнительные $2,4 млрд составят операционные расходы и затраты на найм местных специалистов.
Microsoft уже является ключевым партнером ОАЭ в диверсификации экономики. С начала 2023 г. компания инвестировала в страну около $5,8 млрд, включая $1,5 млрд в абу-дабийскую ИИ-компанию G42. Общие инвестиции Microsoft в ОАЭ в период с 2023 по 2029 г. должны достичь $15,2 млрд.