Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно вызывать опасений

По словам Алиева, азербайджанцы исторически не стремились к сепаратизму и всегда вносили вклад в развитие государств, где проживали. «Наш народ никогда не был заражен болезнью сепаратизма. Азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для государства, ни для других народов», – подчеркнул президент.