Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно вызывать опасений

Ведомости

Возвращение азербайджанцев на территорию современной Армении не представляет угрозы для армянского народа и государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова передают «РИА Новости».

По словам Алиева, азербайджанцы исторически не стремились к сепаратизму и всегда вносили вклад в развитие государств, где проживали. «Наш народ никогда не был заражен болезнью сепаратизма. Азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для государства, ни для других народов», – подчеркнул президент.

Он добавил, что поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно вызывать тревоги ни у властей, ни у населения страны.

8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.

