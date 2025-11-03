Швейцария не участвует в обсуждении вопроса о конфискации российских активов
Швейцария не принимает участия в обсуждениях Европейского союза (ЕС) о возможной конфискации замороженных российских активов для предоставления Украине новых кредитов. Об этом заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, передает ТАСС.
Она напомнила, что Швейцария не является членом ЕС.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски. Затем лидеры стран Евросоюза продолжали обсуждать варианты использования замороженных активов, но, как писало Politico 30 октября, существенного прогресса достигнуто не было.