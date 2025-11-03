Швейцария не участвует в обсуждении вопроса о конфискации российских активов

23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски. Затем лидеры стран Евросоюза продолжали обсуждать варианты использования замороженных активов, но, как писало Politico 30 октября, существенного прогресса достигнуто не было.