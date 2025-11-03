Вучич предложил провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Это, а также недовольство положением дел в стране, стало поводом для массовых протестов. Власти, в свою очередь, увидели в акциях попытки оппозиции захватить власть. Протесты продолжались в течение года. Летом 2025 г. протестующие требовали от Вучича распустить парламент, а также уйти в отставку.