Вучич предложил провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести парламентские выборы раньше запланированного срока, сообщает TVP. Такое решение он объяснил необходимостью ответить на массовые антиправительственные протесты, которые прошли в стране в последние недели.

«Выборы состоятся до окончания срока полномочий, точную дату определят компетентные органы», – сказал Вучич.

1 ноября стало известно, что в сербском Нови-Саде на годовщину трагедии на вокзале собрались около 39 000 человек.

МВД сообщило, что никаких инцидентов или «событий, представляющих угрозу безопасности», в ходе публичного мероприятия не было.

Трагедия произошла 1 ноября 2024 г. – навес открытого после масштабной реконструкции здания железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад обрушился на стоявших под ним людей. Погибли 16 человек, 1 ноября было объявлено в Сербии днем траура.

Это, а также недовольство положением дел в стране, стало поводом для массовых протестов. Власти, в свою очередь, увидели в акциях попытки оппозиции захватить власть. Протесты продолжались в течение года. Летом 2025 г. протестующие требовали от Вучича распустить парламент, а также уйти в отставку.

