Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США с 1 января

Ведомости

С 1 января 2026 г. граждане Соединенных Штатов смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства. Об этом пишет местное издание UzA в Telegram.

В тексте указа подчеркивается, что решение направлено на создание благоприятных условий для развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей между Узбекистаном и США.

28 октября стало известно, что Мирзиёев прилетит в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

