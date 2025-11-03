Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США с 1 января

С 1 января 2026 г. граждане Соединенных Штатов смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства. Об этом пишет местное издание UzA в Telegram.