Песков: Кремль соберет вопросы для Прямой линии Путина с помощью ИИ

В 2025 г. Прямая линия Путина вновь будет объединена с большой пресс-конференцией. В 2024 г. мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве 19 декабря и продолжалось 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с Дональдом Трампом. Кроме того, Путин высказался о замедлении YouTube и обсуждении запрета абортов. Трансляцию Прямой линии посмотрели в среднем 17 млн россиян старше четырех лет, что стало рекордом за три года.