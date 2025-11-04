Песков: Кремль соберет вопросы для Прямой линии Путина с помощью ИИ

Песков: Кремль соберет вопросы для Прямой линии Путина с помощью ИИСбор начнется за две недели до мероприятия
Кремль будет собирать вопросы от россиян для предстоящей Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с применением искусственного интеллекта. Об этом информировал агентство ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, за две недели до мероприятия начнется сбор обращений граждан с использованием всего арсенала инструментов, включая технологии искусственного интеллекта. Это позволит в максимально сжатые сроки предоставить президенту полную картину общественных настроений.
В 2025 г. Прямая линия Путина вновь будет объединена с большой пресс-конференцией. В 2024 г. мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве 19 декабря и продолжалось 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с Дональдом Трампом. Кроме того, Путин высказался о замедлении YouTube и обсуждении запрета абортов. Трансляцию Прямой линии посмотрели в среднем 17 млн россиян старше четырех лет, что стало рекордом за три года.