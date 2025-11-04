Газета
Уолтц призвал мировое сообщество помочь в разрешении конфликта на Украине

Ведомости

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ожидает помощи от мирового сообщества в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Breitbart.

Уолтц прокомментировал американские усилия по урегулированию на Украине и подчеркнул заинтересованность Вашингтона в получении международного содействия.

Он заявил, что только президент США Дональд Трамп смог заставить Россию и Украину прекратить молчание и начать переговоры. При этом американский дипломат отметил, что работа еще не завершена, и призвал остальной мир оказать Соединенным Штатам помощь в этом вопросе.

3 ноября Трамп сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер добавил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». Президент США также подчеркнул, что не участвует в обсуждении возможного изъятия замороженных российских активов.

