Уолтц призвал мировое сообщество помочь в разрешении конфликта на Украине

3 ноября Трамп сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер добавил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». Президент США также подчеркнул, что не участвует в обсуждении возможного изъятия замороженных российских активов.