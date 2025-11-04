Газета
Политика

Си Цзиньпин назвал Мишустина «хорошим другом народа Китая»

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал председателя правительства России Михаила Мишустина как хорошего друга китайского народа. Об этом сообщается в стенограмме, опубликованной на официальном сайте кабмина РФ.

Си подчеркнул, что российский премьер усердно работал над развитием многопланового сотрудничества между странами в последние годы. Он выразил признательность за вклад Мишустина в укрепление двусторонних отношений.

Председатель КНР также поделился личными воспоминаниями о городе Ханчжоу, куда прибыл российский премьер-министр. Он отметил, что много лет работал в этом городе и хотел бы посещать его чаще.

Со своей стороны Мишустин поблагодарил за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали в Пекине совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Визит российского премьера в Китай состоялся 3–4 ноября.

