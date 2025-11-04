Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна

Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли ЦянаСтороны опубликовали совместное коммюнике
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали в Пекине совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Визит российского премьера в Китай состоялся 3–4 ноября.
В документе стороны констатировали, что российско-китайские отношения в областях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня. Отношения не носят блокового характера и не направлены против третьих стран.
Россия и Китай подтвердили твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы. Российская сторона вновь заявила о приверженности принципу «одного Китая», а китайская сторона поддержала усилия России по обеспечению суверенитета и территориальной целостности.
Стороны договорились улучшать структуру взаимной торговли, развивать электронную коммерцию и упрощать процедуры. Отдельное внимание уделено расширению расчетов в национальных валютах и укреплению банковского сотрудничества.
Планируется углублять сотрудничество в энергетической сфере, включая нефтегазовый комплекс, атомную и возобновляемую энергетику. Будет продолжено сооружение Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу».
В научно-технической сфере стороны намерены разработать Дорожную карту сотрудничества на 2026–2030 гг. Особый акцент сделан на искусственном интеллекте, включая создание Экспертного совета и совместную работу над китайской инициативой по созданию Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.
Подтверждены планы по развитию сотрудничества в космосе, включая создание Международной научной лунной станции и повышение совместимости спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.
В гуманитарной сфере стороны будут увеличивать академические обмены и развивать контакты в области культуры и спорта. Отмечена важность безвизового режима для дальнейшего роста туристического потока.
Стороны выступили за укрепление многополярного мирового порядка и против односторонних санкций. Они подтвердили приверженность центральной роли ООН и будут координировать усилия в рамках ШОС, БРИКС и «Группы двадцати».
Особое внимание уделено развитию межрегионального сотрудничества, в частности формата «Дальний Восток России – Северо-Восток Китая». Стороны будут содействовать реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, транспорта и энергетики в приграничных регионах.
В сфере экологии и изменения климата стороны договорились укреплять взаимодействие с учетом принципа общей, но дифференцированной ответственности. Они выступят против использования климатических мер в качестве скрытых торговых ограничений.
Подписанные документы включают меморандумы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, транспорте и космосе. Также заключены соглашения в области таможенного регулирования и фитосанитарного контроля.
По итогам встречи было объявлено, что следующая, 31-я, встреча глав правительств России и Китая запланирована на 2026 г. Конкретные сроки и место проведения будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.