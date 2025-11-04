Axios: США направили СБ ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе

25 октября The Guardian писал, что Турция, вероятно, не войдет в состав стабилизационных сил численностью около 5000 человек, которые планируется разместить в секторе Газа после окончания боевых действий в регионе. Против этого выступил Израиль, который обвиняет Турцию в тесных связях с движением «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и группировкой «Хамас».