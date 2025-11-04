Axios: США направили СБ ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе
Вашингтон предложил Совету Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа, передает Axios со ссылкой на копию документа.
Международные силы безопасности (ISF) будут действовать не менее двух лет, обеспечивая управление и безопасность в регионе до конца 2027 г. Как рассказал американский чиновник, ISF будут «силами принуждения, а не миротворческими силами».
В состав сил войдут военнослужащие из нескольких стран-участниц, а их создание будет осуществляться по согласованию с «Советом мира» Газы, председателем которого может стать президент США Дональд Трамп. Развертывание войск планируется к январю.
25 октября The Guardian писал, что Турция, вероятно, не войдет в состав стабилизационных сил численностью около 5000 человек, которые планируется разместить в секторе Газа после окончания боевых действий в регионе. Против этого выступил Израиль, который обвиняет Турцию в тесных связях с движением «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и группировкой «Хамас».
13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.