Небо Бельгии оказалось «слишком маленьким» для полетов F-35

Воздушное пространство Бельгии оказалось недостаточным для проведения учебных полетов американских истребителей F-35. Об этом пишет издание 20minutes со ссылкой на министра обороны Тео Франкена.

Бельгия из-за «слишком маленького» неба ведет переговоры с Италией и Нидерландами о сотрудничестве для обеспечения обучения пилотов. Проблема с ограниченным воздушным пространством не является новой и существовала до приобретения истребителей F-35, указывает издание.

Северное море предоставляет дополнительные возможности для обучения, но они ограничены, поскольку требуют тесного взаимодействия с другими гражданскими и военными пользователями этой территории, указал министр.

С похожей проблемой сталкивается Швейцария и Нидерланды. Для учений страны регулярно запрашивают разрешения у других государств.

14 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что недостаточные темпы производства заставят страны Европы долгое время ждать поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Тогда Рютте вспомнил советский анекдот про автомобиль Lada и холодильник на эту тему: «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция – утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник».

