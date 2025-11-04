Небо Бельгии оказалось «слишком маленьким» для полетов F-35

14 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что недостаточные темпы производства заставят страны Европы долгое время ждать поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Тогда Рютте вспомнил советский анекдот про автомобиль Lada и холодильник на эту тему: «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция – утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник».