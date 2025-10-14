Рютте рассказал советский анекдот при обсуждении поставок F-35

«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция – утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», – сказал Рютте, объяснив, что эта «старая русская шутка» актуальна в вопросе поставок F-35.