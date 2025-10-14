Рютте рассказал советский анекдот при обсуждении поставок F-35
Недостаточные темпы производства заставят страны Европы долгое время ждать поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне. Он вспомнил советский анекдот про автомобиль Lada и холодильник на эту тему.
«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция – утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», – сказал Рютте, объяснив, что эта «старая русская шутка» актуальна в вопросе поставок F-35.
26 сентября Рютте говорил, что Североатлантический альянс не может постоянно использовать дорогие ракеты для уничтожения беспилотников, стоимость которых в десятки и сотни раз ниже.
11 сентября Bild писал, что уничтожение трех беспилотников в Польше обошлось НАТО минимум в 1,2 млн евро. По данным издания, они были сбиты истребителями F-35 с использованием ракет AIM-9, стоимость каждой из которых превышает 400 000 евро.