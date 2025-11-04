Газета
Главная / Политика /

ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Российские военные уничтожили до 10 боевиков и бронеавтомобиль
Ведомости

Российские военные сорвали попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области и обеспечить выход окруженных подразделений украинской армии с левого берега, сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», – подчеркнули также представители оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в ходе операции было ликвидировано до 10 боевиков и бронеавтомобиль.

3 ноября ВС РФ ударили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов на Украине, сообщали в ведомстве. Атака была совершена в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России. Как отмечала компания «Укрэнерго», в результате обстрелов потребители в нескольких областях Украины остались без электроэнергии.

