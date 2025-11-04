Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов в РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить план мероприятий в рамках долгосрочного развития добычи редких и редкоземельных металлов до 1 декабря 2025 г. Полный перечень указаний главы государства по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликован на сайте Кремля.
«С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий («дорожную карту») по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», – говорится в документе.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В конце октября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что России необходимо создать отрасль по освоению редкоземельных металлов, которая не будет зависеть от Китая и США. Он подчеркнул, что эти ресурсы становятся ключевыми в различных отраслях промышленности, включая оборонную. По словам Шойгу, в нынешних условиях Россия должна максимально эффективно использовать свои природные ресурсы.