Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов в РФ

В конце октября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что России необходимо создать отрасль по освоению редкоземельных металлов, которая не будет зависеть от Китая и США. Он подчеркнул, что эти ресурсы становятся ключевыми в различных отраслях промышленности, включая оборонную. По словам Шойгу, в нынешних условиях Россия должна максимально эффективно использовать свои природные ресурсы.