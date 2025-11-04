Силы ПВО ликвидировали 204 украинских беспилотника за сутки
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 204 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Кроме того, над регионами РФ за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Представители Минобороны также отметили, что ВС РФ сорвали попытку украинских подразделений совершить прорыв к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области и обеспечить выход окруженных солдат ВСУ с левого берега. В ходе операции были ликвидированы 10 боевиков и бронеавтомобиль.