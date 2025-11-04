Силы ПВО ликвидировали 204 украинских беспилотника за сутки

Представители Минобороны также отметили, что ВС РФ сорвали попытку украинских подразделений совершить прорыв к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области и обеспечить выход окруженных солдат ВСУ с левого берега. В ходе операции были ликвидированы 10 боевиков и бронеавтомобиль.