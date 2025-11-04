Евросоюз одобрил новый транш для Украины на сумму 1,8 млрд евро

3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не будет участвовать в финансировании Украины и выступает против планов Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов. Он подчеркнул, что, по оценке The Economist, Киеву потребуется около $400 млрд в течение ближайших четырех лет для ведения конфликта и восстановления, однако, как подчеркнул венгерский премьер, «в Европе больше не осталось желающих оплачивать этот счет».