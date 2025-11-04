Евросоюз одобрил новый транш для Украины на сумму 1,8 млрд евро
Евросоюз (ЕС) выделил для Украины 1,8 млрд евро финансовой помощи в рамках инструмента Ukraine Facility, говорится в заявлении Совета ЕС. Всего с 2022 г. страны уже направили Киеву около 180 млрд евро.
«Украина получит 1,8 млрд евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», – отмечается в документе.
По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку дальнейшего государственного управления в республике.
3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не будет участвовать в финансировании Украины и выступает против планов Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов. Он подчеркнул, что, по оценке The Economist, Киеву потребуется около $400 млрд в течение ближайших четырех лет для ведения конфликта и восстановления, однако, как подчеркнул венгерский премьер, «в Европе больше не осталось желающих оплачивать этот счет».