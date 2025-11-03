Орбан: в Европе больше не осталось желающих платить счета за Украину
Венгрия не будет участвовать в финансировании Украины и выступает против планов Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом он написал в соцсети Х.
Орбан отметил, что по оценке The Economist, Украине потребуется около $400 млрд в течение ближайших четырех лет для ведения конфликта и восстановления, однако, как подчеркнул венгерский премьер, «в Европе больше не осталось желающих оплачивать этот счет».
«Финансирование Украины – не дело Венгрии. У нас нет для этого никаких причин: ни политических, ни экономических, ни моральных», – заявил Орбан.
Он обвинил Брюссель в попытках давить на Будапешт и добиться от него послушания. «Им нужно "правительство Яволя" – с Европейской прокуратурой, экономической политикой по их лекалам и премьер-министром, которого они смогут контролировать», – написал он.
Орбан подчеркнул, что его правительство сосредоточится на поддержке венгерских граждан – семей, бизнеса и пенсионеров. Он напомнил о введении налоговых льгот для матерей с детьми, программе кредитования предприятий под 3% и возвращении 14-й пенсии. «Мы не можем допустить, чтобы деньги венгров отправлялись на Украину», – заключил премьер-министр.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски. Затем лидеры стран Евросоюза продолжали обсуждать варианты использования замороженных активов, но, как писало Politico 30 октября, существенного прогресса достигнуто не было.