Politico: в Киеве напуганы реакцией людей на отключения света зимой
Власти Украины «до смерти напуганы» общественным резонансом среди населения республики, который вызвала информация о возможных отключениях электричества зимой, сообщил Politico бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Он также подчеркнул, что в стране ожидается «очень трудная зима». Причинами такого положения он назвал не только обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, но и ошибки украинского правительства.
4 ноября действующий глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что населению Украины нужно не повышать температуру в квартирах до комфортных значений (20-22 градуса), а «менять свое поведение» и надевать «дополнительный свитер», находясь дома.
3 ноября Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по энергетическим объектам на Украине. По данным «Укрэнерго», после этого в нескольких областях республики потребители остались без электроэнергии.