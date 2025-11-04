Евросоюз может ввести «испытательный срок» для новых стран-членов
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести «испытательный срок» для новых стран – членов ЕС: в этот период членство будет ограничено в правах и возможна его приостановка. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос в X.
Новые государства могут начать принимать по условиям испытательного срока на несколько лет.
Это предложение, как передает Financial Times, мотивировано опасением, что новые члены могут стать «троянским конем России» или действовать аналогично Венгрии, блокируя инициативы ЕС.
Предложение ЕК, по мнению Кос, направлена на предотвращение ситуаций, когда новые члены, в частности Украина и Молдавия, могут быть использованы в интересах России или создавать внутренние проблемы, подобные тем, что возникают с Венгрией.
В июле Кос говорила, что Украина, страны Западных Балкан и Молдавия должны вступить в состав Евросоюза, чтобы объединение чувствовало себя безопасно. Такое присоединение можно считать «миротворческим проектом».