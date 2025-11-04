Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан в стране

Ведомости

В Нигерии принципы свободы вероисповедания и верховенства права закреплены в конституции, поэтому информация о преследовании христиан не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. Слова главы МИДа передает Reuters.

«Именно это указывает на невозможность существования какого-либо религиозного преследования, поддерживаемого так или иначе правительством Нигерии на каком бы то ни было уровне, будь то федеральном, региональном, местном, это невозможно», – сказал министр.

3 ноября Трамп рассказал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность применения военной силы США против Нигерии в ответ на массовые убийства христиан. Американский лидер сделал такое заявление на следующий день после того, как его администрация вновь добавила Нигерию в перечень стран, «вызывающих особую озабоченность» в связи с нарушениями свободы вероисповедания. В документе также упоминаются Китай, Мьянма, Северная Корея, Россия и Пакистан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её