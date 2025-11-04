Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан в стране

3 ноября Трамп рассказал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность применения военной силы США против Нигерии в ответ на массовые убийства христиан. Американский лидер сделал такое заявление на следующий день после того, как его администрация вновь добавила Нигерию в перечень стран, «вызывающих особую озабоченность» в связи с нарушениями свободы вероисповедания. В документе также упоминаются Китай, Мьянма, Северная Корея, Россия и Пакистан.