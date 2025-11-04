Посольство в Италии выразило протест в связи с кампанией против РФ в СМИ
Посольство России в Италии выразило протест, т. к. в СМИ страны началась антироссийская кампания после заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Советник-посланник Михаил Российский разъяснил позицию Москвы во время визита в итальянском МИДе, сообщило посольство.
«В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России Марии Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии», – говорится в публикации диппредставительства.
Кроме того, представители посольства отметили, что со стороны итальянского ведомства было дипломатически нетактично настаивать на встрече, которая не имела «никакой срочности», именно 4 ноября. В публикации напомнили, что в этот день в России официально празднуется День народного единства.
3 ноября Захарова выразила мнение о том, что Италию ожидают последствия в виде обрушения экономики из-за ее поддержки Украины. Свое заявление она опубликовала в связи с новостями об обрушении в Риме башни Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. Сначала с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал второй, более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли. В результате инцидента есть пострадавшие.