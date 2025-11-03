Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Италия рухнет «от экономики до башен» из-за поддержки Украины

Итальянская помощь Киеву достигла 2,5 млрд евро, сообщал МИД страны
Ведомости

Италию ожидают последствия в виде обрушения экономики из-за ее поддержки Украины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова

Свое заявление она опубликовала в связи с новостями об обрушении в Риме башни Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. Сначала с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал второй, более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли. В результате инцидента есть пострадавшие. 

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – написала Захарова в своем Telegram-канале. 

Министр обороны Италии: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Политика

Со ссылкой данные на МИД Италии она напомнила, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 млрд евро». Около 1 млрд евро из этой суммы приходится на поддержку беженцев, 310 млн евро – на поддержку государственного бюджета и 93 млн евро – на гуманитарную деятельность. 

3 ноября министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил о разработке 12-го пакета военной помощи Украине. Bloomberg писало, что в пакет войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны, а утвердить его могут уже к концу года.

Читайте также:Глава МИД Италии заявил об отсутствии угрозы атаки российских дронов
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её