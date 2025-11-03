Захарова: Италия рухнет «от экономики до башен» из-за поддержки Украины

Захарова: Италия рухнет «от экономики до башен» из-за поддержки УкраиныИтальянская помощь Киеву достигла 2,5 млрд евро, сообщал МИД страны
Италию ожидают последствия в виде обрушения экономики из-за ее поддержки Украины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Свое заявление она опубликовала в связи с новостями об обрушении в Риме башни Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. Сначала с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал второй, более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли. В результате инцидента есть пострадавшие.
«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Со ссылкой данные на МИД Италии она напомнила, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 млрд евро». Около 1 млрд евро из этой суммы приходится на поддержку беженцев, 310 млн евро – на поддержку государственного бюджета и 93 млн евро – на гуманитарную деятельность.
3 ноября министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил о разработке 12-го пакета военной помощи Украине. Bloomberg писало, что в пакет войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны, а утвердить его могут уже к концу года.