Захарова: Италия рухнет «от экономики до башен» из-за поддержки Украины

Свое заявление она опубликовала в связи с новостями об обрушении в Риме башни Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. Сначала с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал второй, более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли. В результате инцидента есть пострадавшие.