Министр обороны Италии: Украина не сможет вернуть утраченные территории
Украина никаким образом уже не сможет вернуть утраченные с 2014 года территории. Об этом заявил глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.
По его словам, даже вместе с коллективными силами Запада Киеву не удастся это сделать. «Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью», – приводит слова Крозетто итальянское издание Il Sole 24 ore.
Министр также добавил, что украинским властям придется сделать выбор, что для них является приоритетом – утрата территории или еще большее количество погибших граждан из-за продолжающегося военного конфликта.
28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к перемирию с Россией по текущей линии фронта. Кремль неоднократно выступал против заморозки конфликта, отдавая приоритет мирному соглашению. Президент России Владимир Путин ранее называл условием урегулирования вывод украинских войск из четырех новых регионов и их признание частью РФ. Также Украина должна подтвердить своей внеблоковый и безъядерный статус и отменить дискриминационные законы против русского языка.