Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Министр обороны Италии: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Ведомости

Украина никаким образом уже не сможет вернуть утраченные с 2014 года территории. Об этом заявил глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.

По его словам, даже вместе с коллективными силами Запада Киеву не удастся это сделать. «Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью», – приводит слова Крозетто итальянское издание Il Sole 24 ore.

Министр также добавил, что украинским властям придется сделать выбор, что для них является приоритетом – утрата территории или еще большее количество погибших граждан из-за продолжающегося военного конфликта.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к перемирию с Россией по текущей линии фронта. Кремль неоднократно выступал против заморозки конфликта, отдавая приоритет мирному соглашению. Президент России Владимир Путин ранее называл условием урегулирования вывод украинских войск из четырех новых регионов и их признание частью РФ. Также Украина должна подтвердить своей внеблоковый и безъядерный статус и отменить дискриминационные законы против русского языка.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте