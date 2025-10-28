Зеленский: Украина готова к перемирию только по линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность перемирия исключительно на текущих позициях украинских войск. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам «только с позиции, где мы стоим», и не намерена выводить свои силы из какой-либо части территории.
21 октября Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта. В заявлении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин накануне сообщал, что никаких подвижек в вопросе переговорного процесса России и Украины по урегулированию конфликта нет.