Политика

МИД России рассказал о застое в переговорах с Украиной

Киев уходит от диалога с Москвой
Ведомости

Никаких подвижек в вопросе переговорного процесса России и Украины по урегулированию конфликта нет. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.   

Он сослался на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Киев уходит от диалога.

«Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», – пояснил замминистра.

Песков 24 октября говорил, что в Кремле считают, что сложившаяся переговорная пауза с Украиной слишком затянулась. Он подчеркнул, что застой возник из-за нежелания Киева продолжать переговорный процесс.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта. В заявлении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.

