Глава МИД Италии заявил об отсутствии угрозы атаки российских дронов
Российские беспилотники не представляют для Италии угрозу, Москва не намерена атаковать, заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, передает телеканал Rainews. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на фоне инцидента в Польше дроны могут появиться и в воздушном пространстве республики.
«В любом случае, наши силы противовоздушной обороны остаются бдительны и внимательны. Эффективность ВВС Италии высока как на земле, так и в воздухе, поэтому итальянцы могут быть спокойны», – отметил глава внешнеполитического ведомства. При этом он выразил «абсолютную уверенность» в позиции Москвы.
Министр также призвал «не драматизировать» и рассказал о своем разговоре с главой минобороны Италии Гвидо Крозетто. По его словам, власти не находят «ничего тревожного».
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства в Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО выразили готовность сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса.
Российская сторона отвергает возможность нарушения границ других государств беспилотниками и называет обвинения необоснованными, бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва отреагирует как суверенное государство в случае попытки сбить объекты в ее воздушном пространстве.