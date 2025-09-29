Песков: Россия ответит на поражение объектов в ее небе как суверенная страна
Россия отреагирует как суверенное государство в случае попытки сбить объекты в ее воздушном пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» – сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.
25 сентября генсек НАТО Марк Рютте поддержал позицию президента США Дональда Трампа о том, что российские самолеты должны сбиваться, если они окажутся в небе стран альянса. При этом доказательств таких нарушений представлено не было.
23 сентября Трамп также заявлял, что НАТО следует сбивать российские самолеты при пересечении воздушного пространства блока.
Заявления прозвучали на фоне обвинений со стороны Эстонии. 19 сентября МИД страны сообщил, что три российских МиГ-31 на 12 минут вошли в воздушное пространство в районе острова Вайндло. Москва эти обвинения отвергла. Песков также называл безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ.