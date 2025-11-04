Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Полиция Норвегии модернизирует систему наблюдения на границе с Россией

Ведомости

Полиция и вооруженные силы Норвегии модернизируют систему наблюдения на границе с Россией за 191 млн норвежских крон (около 16,4 млн евро). Об этом сообщили в полицейском управлении Норвегии, передает «РИА Новости».

Модернизация начнется с участка границы в районе бывшего контрольно-пропускного пункта «Скафферхуллет».

В рамках модернизации будут испытаны новые вышки и сенсоры для обнаружения и наблюдения, рассказала начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта. Также планируется использовать беспилотные летательные аппараты на некоторых участках границы.

29 сентября прошлого года министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила о намерении правительства страны построить забор на границе с Россией. Она отмечала, что пограничный забор может служить сдерживающим фактором и поможет отследить посторонних, находящихся возле границы.

Посол Норвегии в РФ Роберт Квиле позже опроверг эти планы. По его словам, речь идет о «паре сотен метров» там, где находится погранпереход, а не о всей границе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте