Полиция Норвегии модернизирует систему наблюдения на границе с Россией
Полиция и вооруженные силы Норвегии модернизируют систему наблюдения на границе с Россией за 191 млн норвежских крон (около 16,4 млн евро). Об этом сообщили в полицейском управлении Норвегии, передает «РИА Новости».
Модернизация начнется с участка границы в районе бывшего контрольно-пропускного пункта «Скафферхуллет».
В рамках модернизации будут испытаны новые вышки и сенсоры для обнаружения и наблюдения, рассказала начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта. Также планируется использовать беспилотные летательные аппараты на некоторых участках границы.
29 сентября прошлого года министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила о намерении правительства страны построить забор на границе с Россией. Она отмечала, что пограничный забор может служить сдерживающим фактором и поможет отследить посторонних, находящихся возле границы.
Посол Норвегии в РФ Роберт Квиле позже опроверг эти планы. По его словам, речь идет о «паре сотен метров» там, где находится погранпереход, а не о всей границе.