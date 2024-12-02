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Посол Норвегии опроверг планы по строительству забора на границе с Россией

Ведомости

Строительство забора на границе Норвегии с Россией не имеет смысла, у страны не было таких планов. Об этом заявил RTVI посол Норвегии в РФ Роберт Квиле.

«Возможно, это недопонимание, потому что были некоторые планы построить заграждение. Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла», – подчеркнул дипломат.

По его словам, забор уже есть на российской стороне и граница стран идет по рекам.

29 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила о намерении правительства страны построить забор на границе с Россией, сообщала норвежская общественная телекомпания NRK. Она отмечала, что пограничный забор может служить сдерживающим фактором и поможет отследить посторонних, находящихся возле границы.

Весной 2022 г. Норвегия вместе с несколькими другими шенгенскими странами приостановила выдачу туристических виз россиянам. С 29 мая 2024 г. власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России. Согласно им, россиянам, приезжающим в страну в туристических или целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. В ряде случаев будут делаться исключения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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