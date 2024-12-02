Посол Норвегии опроверг планы по строительству забора на границе с Россией
Строительство забора на границе Норвегии с Россией не имеет смысла, у страны не было таких планов. Об этом заявил RTVI посол Норвегии в РФ Роберт Квиле.
«Возможно, это недопонимание, потому что были некоторые планы построить заграждение. Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла», – подчеркнул дипломат.
По его словам, забор уже есть на российской стороне и граница стран идет по рекам.
29 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила о намерении правительства страны построить забор на границе с Россией, сообщала норвежская общественная телекомпания NRK. Она отмечала, что пограничный забор может служить сдерживающим фактором и поможет отследить посторонних, находящихся возле границы.
Весной 2022 г. Норвегия вместе с несколькими другими шенгенскими странами приостановила выдачу туристических виз россиянам. С 29 мая 2024 г. власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России. Согласно им, россиянам, приезжающим в страну в туристических или целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. В ряде случаев будут делаться исключения.