Посол Норвегии опроверг планы по строительству забора на границе с Россией

Весной 2022 г. Норвегия вместе с несколькими другими шенгенскими странами приостановила выдачу туристических виз россиянам. С 29 мая 2024 г. власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России. Согласно им, россиянам, приезжающим в страну в туристических или целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. В ряде случаев будут делаться исключения.