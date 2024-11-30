Норвегия заработала $115 млрд сверхдоходов за счет вытеснения российского газа

По данным Евростата, Россия в сентябре впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22,9%.