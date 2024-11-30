Норвегия заработала $115 млрд сверхдоходов за счет вытеснения российского газа
Норвегия заработала более $115 млрд сверхдоходов за счет вытеснения российского газа после введения антироссийских санкций в ЕС. Об этом заявил посол России в стране Николай Корчунов.
При этом торговля между между странами сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров, отметил он.
«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более $115 млрд сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», – сказал посол (цитата по «РИА Новости»).
Корчунов рассказал в интервью агентству, что компании из Норвегии прекратили работу и ушли из России. Он привел в пример деятельность норвежского государственного пенсионного фонда «Глобал». Его вложения в акции российских компаний упали с $3,1 млрд в 2021 г. до $140,13 млн (на январь 2024 г.).
По данным Евростата, Россия в сентябре впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22,9%.
На втором месте Алжир, сокративший поставки на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США в сентябре нарастили продажи на 21% до 990,2 млн евро и заняли третье место. Норвегия стала четвертой: отгружаемые объемы выросли на 7% до 975 млн евро. Великобритания сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 млн евро.