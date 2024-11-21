Россия впервые с мая 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

По итогам встречи в Турине 29–30 апреля министры энергетики стран G7 договорились продолжить работу по сокращению зависимости от российского газа. По утверждению стран «семерки», они добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского топлива, в том числе за счет экономии энергии и сокращения спроса на газ. Министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор.