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Россия впервые с мая 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Ведомости

Россия в сентябре впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22,9%.

На втором месте Алжир, сокративший поставки на с 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США в сентябре нарастили продажи на 21% до 990,2 млн евро и заняли третье место. Норвегия стала четвертой: отгружаемые объемы выросли на 7% до 975 млн евро. Великобритания сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 млн евро.

По итогам встречи в Турине 29–30 апреля министры энергетики стран G7 договорились продолжить работу по сокращению зависимости от российского газа. По утверждению стран «семерки», они добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского топлива, в том числе за счет экономии энергии и сокращения спроса на газ. Министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор.

На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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