Страны G7 договорились продолжить работу по отказу от российского газа
Министры энергетики стран G7 договорились продолжить работу по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении глав ведомств по итогам встречи в Турине, которая проходила с 29 по 30 апреля.
«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», – сказано в документе.
По утверждению стран G7, они добились «значительного прогресса» в снижении зависимости от российского топлива, «в том числе за счет экономии энергии и сокращения спроса на газ».
В этой связи министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор в качестве временной меры, говорится в заявлении.
На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.
22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт СПГ из России. В марте 2024 г. в Еврокомиссии заявили, что намерены ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. Там напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.