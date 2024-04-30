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Страны G7 договорились продолжить работу по отказу от российского газа

Ведомости

Министры энергетики стран G7 договорились продолжить работу по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении глав ведомств по итогам встречи в Турине, которая проходила с 29 по 30 апреля.

«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», – сказано в документе. 

По утверждению стран G7, они добились «значительного прогресса» в снижении зависимости от российского топлива, «в том числе за счет экономии энергии и сокращения спроса на газ».

В этой связи министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор в качестве временной меры, говорится в заявлении.

На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт СПГ из России. В марте 2024 г. в Еврокомиссии заявили, что намерены ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. Там напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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