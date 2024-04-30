Страны G7 договорились продолжить работу по отказу от российского газа

В этой связи министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор в качестве временной меры, говорится в заявлении.