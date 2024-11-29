Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев выросла почти в три раза

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее, писали «Ведомости» в мае со ссылкой на отчетность ПАО. Тогда компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. Прошлый раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.