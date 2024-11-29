Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев выросла почти в три раза
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО за девять месяцев 2024 г. составила 989,9 млрд руб. – это в 2,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из опубликованной отчетности компании.
На фоне публикации отчетности акции компании на Мосбирже росли до 124,15 руб. по состоянию на 19:54 мск (рост на 0,62%).
В 2023 г. чистая прибыль составила 352,6 млрд руб. за девять месяцев. За январь – сентябрь этого года EBITDA компании выросла на 23% до 2,141 трлн руб. Показатель скорректированный чистый долг / EBITDA составил 2,46. Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что уровень EBITDA стал одним из самых высоких показателей в истории компании.
За июль – август выручка составила 2,412 трлн руб. и 7,5 трлн руб. с начала года. Дивидендная база «Газпрома» по итогам января – сентября 2024 г. составила 842 млрд руб. Свободный денежный поток составил 14 млрд руб.
Чистый убыток в III квартале составил 52,94 млрд руб. после чистой прибыли в 56,42 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Садыгов уточнил, что в результатах III квартала ПАО отразило «разовый эффект от роста расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 210 млрд руб., связанный с повышением ставки налога до 25% с 2025 г.».
В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее, писали «Ведомости» в мае со ссылкой на отчетность ПАО. Тогда компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. Прошлый раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.
В середине ноября австрийская компания OMV получила уведомление от дочерней структуры «Газпрома» – «Газпром экспорта» – о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября. Одновременно с этим ожидается, что с 2025 г. транзит газа в Европу через Украину будет остановлен. Об этом объявили представители украинской власти.