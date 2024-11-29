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Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев выросла почти в три раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО за девять месяцев 2024 г. составила 989,9 млрд руб. – это в 2,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из опубликованной отчетности компании.

На фоне публикации отчетности акции компании на Мосбирже росли до 124,15 руб. по состоянию на 19:54 мск (рост на 0,62%).

В 2023 г. чистая прибыль составила 352,6 млрд руб. за девять месяцев. За январь – сентябрь этого года EBITDA компании выросла на 23% до 2,141 трлн руб. Показатель скорректированный чистый долг / EBITDA составил 2,46. Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что уровень EBITDA стал одним из самых высоких показателей в истории компании.

За июль – август выручка составила 2,412 трлн руб. и 7,5 трлн руб. с начала года. Дивидендная база «Газпрома» по итогам января – сентября 2024 г. составила 842 млрд руб. Свободный денежный поток составил 14 млрд руб.

Чистый убыток в III квартале составил 52,94 млрд руб. после чистой прибыли в 56,42 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Садыгов уточнил, что в результатах III квартала ПАО отразило «разовый эффект от роста расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 210 млрд руб., связанный с повышением ставки налога до 25% с 2025 г.».

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее, писали «Ведомости» в мае со ссылкой на отчетность ПАО. Тогда компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. Прошлый раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.

В середине ноября австрийская компания OMV получила уведомление от дочерней структуры «Газпрома» – «Газпром экспорта» – о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября. Одновременно с этим ожидается, что с 2025 г. транзит газа в Европу через Украину будет остановлен. Об этом объявили представители украинской власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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