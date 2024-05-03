«Газпром» впервые за четверть века получил годовой убыток по МСФО

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее, сообщила компания в отчетности по МСФО 2 мая. Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб., операционные расходы – на 8% до 8,58 трлн руб. Убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 1,9 трлн руб. в 2022 г., убыток до налогообложения достиг 659,1 млрд руб. против прибыли в 2,2 трлн руб. за год до этого. Капвложения «Газпрома» в 2023 г. выросли на 11% до 2,4 трлн руб.