Головная компания «Газпрома» получила убыток в 309 млрд рублей с начала года
За аналогичный период прошлого года чистая прибыль ПАО «Газпром» составила 446,1 млрд руб. Выручка составила 4,279 трлн руб. (рост на 8%), себестоимость увеличилась на 13%. Валовая прибыль сократилась до 838 млрд руб. (на 9%). При этом в III квартале 2024 г. ПАО «Газпром» вышло в прибыль – компания получила по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд.
В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следовало из майской отчетности. Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб., операционные расходы – на 8% до 8,58 трлн руб.
«Ведомости» писали, что в прошлом году компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.
Как заявлял главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев, в 2024 г. финансовые результаты «Газпрома» могут быть сопоставимы с итогами 2023 г. По его мнению, без восстановления экспорта в Европу или запуска газопровода «Сила Сибири – 2» монополии будет сложно вернуться к сильным финансовым результатам.