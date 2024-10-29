Головная компания «Газпрома» получила убыток в 309 млрд рублей с начала года

«Ведомости» писали, что в прошлом году компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.