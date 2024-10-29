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Головная компания «Газпрома» получила убыток в 309 млрд рублей с начала года

Ведомости

ПАО «Газпром» получило убыток в 309,11 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. Это следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

За аналогичный период прошлого года чистая прибыль ПАО «Газпром» составила 446,1 млрд руб. Выручка составила 4,279 трлн руб. (рост на 8%), себестоимость увеличилась на 13%. Валовая прибыль сократилась до 838 млрд руб. (на 9%). При этом в III квартале 2024 г. ПАО «Газпром» вышло в прибыль – компания получила по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд.

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следовало из майской отчетности. Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб., операционные расходы – на 8% до 8,58 трлн руб.

«Ведомости» писали, что в прошлом году компания получила убыток по МСФО впервые в XXI в. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г.

Как заявлял главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев, в 2024 г. финансовые результаты «Газпрома» могут быть сопоставимы с итогами 2023 г. По его мнению, без восстановления экспорта в Европу или запуска газопровода «Сила Сибири – 2» монополии будет сложно вернуться к сильным финансовым результатам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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