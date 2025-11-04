Токаев посчитал визит белорусского премьера символом особых отношений стран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провели переговоры, обсудив торгово-экономическое сотрудничество и вопросы промышленной кооперации, сообщила пресс-служба главы государства.
«Приветствуя Александра Турчина, президент Казахстана подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Белоруссии и твердого настроя на его дальнейшее развитие», – отметили в пресс-службе.
Казахстанский лидер на встрече подчеркнул, что оборот торговли Белоруссии и Казахстана продолжает развиваться и сейчас находится «где-то на уровне от $900 млн до $1 млрд».