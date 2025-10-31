Газета
Токаев сообщил о планах подписать ряд документов в ходе визита в Россию

Ведомости

В ходе визита в РФ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Москва и Астана подпишут ряд документов, которые позитивно скажутся на сотрудничестве стран. Об этом сообщил казахский лидер в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, говорится в Telegram-канале Токаева.

Президент Казахстана также отметил, что его команда готовится к государственному визиту в Москву. По его словам, в Казахстане считают это «рубежным событием» в отношениях с РФ.

22 октября сообщалось, что визит Токаева в Россию состоится 12 ноября. В тот же день исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

14 октября президент РФ Владимир Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии визита. В Кремле отметили, что в ходе были подтверждены стремление к дальнейшему укреплению российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, а также к последовательной реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.