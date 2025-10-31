Токаев сообщил о планах подписать ряд документов в ходе визита в Россию

14 октября президент РФ Владимир Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии визита. В Кремле отметили, что в ходе были подтверждены стремление к дальнейшему укреплению российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, а также к последовательной реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.